VIDEO - Recupero di Pulisic, assist di Rabiot e gol di Cisse. Ma l'impatto più grande ce l'ha Ramos

Torniamo ancora sul gol di Cisse contro il Genoa per parlare di... Ramos. Il portoghese non è "entrato" nel gol in nessun modo. È stato Pulisic a recuperare palla, è stato Rabiot a servire l'assist e infine è stato Cisse a depositare il pallone in rete. Eppure anche Gonçalo si è ritagliato un ruolo importante nel gol che ha sbloccato la partita. Ha fatto un movimento da centravanti - normale, niente di incredibile - e ha creato spazio per il compagno. Ha attaccato il primo palo attirando a sé Marcandalli. E nel momento in cui Ostigard sembra decidersi nell'uscire su Rabiot il numero 9 indica Cisse libero dietro di sé.

Un azione "nella norma", ma che dimostra comunque che Ramos riesce ad essere utile in area di rigore anche se non tocca palla. Il prossimo step sarà quello di passare molto più tempo nell'ultimo terzo di campo avversario per sfruttare al meglio tutta l'abilità tecnica e tattica del portoghese nei sedici metri dell'area di rigore.