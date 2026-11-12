Milan-Como, biglietti in vendita da domani: tutte le info
Il sito del Milan pubblica tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della sfida casalinga di campionato contro il Como in programma il 19 dicembrealle 18 a San Siro: "Milan-Como, ormai un big match. E in questo caso anche l'atto finale che manderà in "vacanza" il 2026. La 16ª giornata di Serie A, in programma sabato 19 dicembre alle 18.00 a San Siro, sarà un appuntamento molto importante per il campionato dei rossoneri, finora avanti con 20 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte in 36 precedenti.
BIGLIETTI
Disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e su Vivaticket secondo le seguenti modalità:
Fase Abbonati: da venerdì 13 novembre ore 15.00 fino a domenica 15 novembre ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 26/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;
Fase Milan Club: da venerdì 13 novembre ore 15.00 fino a domenica 15 novembre ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;
Vendita libera: da lunedì 16 novembre ore 15.00.
PREZZI E PROMO
Il prezzo parte da 34€ in vendita libera. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in alcuni settori già dalla fase abbonati.
MATCHDAY UPGRADES
Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.
San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
FONDAZIONE MILAN
Per ogni biglietto acquistato, 2€ saranno donati a Fondazione Milan a sostegno di Mission Playground, il progetto dedicato alla riqualificazione degli spazi sportivi e alla promozione del benessere dei giovani attraverso lo sport. Maggiori informazioni sull'iniziativa e sulla destinazione dei fondi sono disponibili su www.acmilan.com e www.fondazionemilan.org.
TIFOSI CON DISABILITÀ
Il biglietto ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
CLUB 1899
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