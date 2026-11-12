Milan-Como, biglietti in vendita da domani: tutte le info

Il sito del Milan pubblica tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della sfida casalinga di campionato contro il Como

Il sito del Milan pubblica tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della sfida casalinga di campionato contro il Como in programma il 19 dicembrealle 18 a San Siro: "Milan-Como, ormai un big match. E in questo caso anche l'atto finale che manderà in "vacanza" il 2026. La 16ª giornata di Serie A, in programma sabato 19 dicembre alle 18.00 a San Siro, sarà un appuntamento molto importante per il campionato dei rossoneri, finora avanti con 20 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte in 36 precedenti.

BIGLIETTI

Disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e su Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: da venerdì 13 novembre ore 15.00 fino a domenica 15 novembre ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 26/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da venerdì 13 novembre ore 15.00 fino a domenica 15 novembre ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Vendita libera: da lunedì 16 novembre ore 15.00.

PREZZI E PROMO

Il prezzo parte da 34€ in vendita libera. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in alcuni settori già dalla fase abbonati.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

FONDAZIONE MILAN

Per ogni biglietto acquistato, 2€ saranno donati a Fondazione Milan a sostegno di Mission Playground, il progetto dedicato alla riqualificazione degli spazi sportivi e alla promozione del benessere dei giovani attraverso lo sport. Maggiori informazioni sull'iniziativa e sulla destinazione dei fondi sono disponibili su www.acmilan.com e www.fondazionemilan.org.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

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