Baldini: "A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato"

L'allenatore dell'Italia U21 Silvio Baldini difende Francesco Camarda, che in questo momento al Milan sta trovando poco spazio

Silvio Baldini, CT dell'Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Francia: "Intanto penso che la cosa che vi interessa di più sia sapere chi partirà dall'inizio. Non c'è problema, lo sanno già loro. Ve lo dico: Palmisani, Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda”.

Hai dovuto fare uno sforzo in più o dire qualche parola a Francesco Camarda, che sta vivendo un periodo un pochino complicato per il suo impiego al Milan?

"A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il centravanti di questa Under 21 anche nel prossimo biennio. Gli dico di giocare a calcio con il gusto di farlo, senza pensare troppo allo spazio o alla mancanza di esso; deve cercarselo in allenamento, divertirsi e poi, insieme alle persone che lo circondano, deciderà cosa fare a gennaio, se cercare più continuità altrove o meno. Quando sono con me questi problemi non esistono, perché prendiamo il calcio come un premio e non solo come sofferenza. I momenti di difficoltà aiutano a diventare ancora più bravi”.