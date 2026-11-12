VIDEO - Dal Torino al Genoa, rivedi la Cisse gol collection
MilanNews.it
Rivedi tutti gli 8 gol segnati finora da Alphadjo Cisse, al momento miglior marcatore stagionale del Milan tra Serie A ed Europa League
Otto gol, per ora. Alpahdjo Cisse, tra Serie A ed Europa League, è il miglior marcatore stagionale del Milan. Il classe 2006 ha ricevuto anche la prima chiamata di Roberto Mancini con l'Italia e sta vivendo un periodo di grande forma.
Torino, Juventus, Salisburgo, Bologna e Genoa le sue vittime per ora, rivedi tutte le reti nella gol collection pubblicata sui social da AC Milan.
The Cisse collection: eight goals, and counting 💥 https://t.co/QeTSYSNtSL— AC Milan (@acmilan) November 12, 2026
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Baldini: "A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato"
NewsCisse e Liberali in tribuna contro la Francia. Mancini: "Sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni"
Mercato: Tresoldi no, Endrick sì. Convocazioni: fatevi furbi… La protesta sacrosanta di Rabiotdi Franco Ordine
Le più lette
2 Pato: "Una volta dopo l'ennesimo infortunio Nesta entrò incazzato in spogliatoio dicendo che non avrei dovuto giocare"
3 Materazzi su Cisse: "Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco"
ESCLUSIVE MN
Esclusiva MNTaecke (HNL): "Tresoldi ha tutto per competere ai massimi livelli. Milan a gennaio? No, non ci sono possibilità"
Primo PianoLa comunicazione di Amorim: sagace, onesta, diretta. E in Inghilterra lo rimpiangevano già in estate
Primo PianoIbrahimovic: “Milan squadra più importante della mia vita: club e tifosi diventati parte di me”
Carlo PellegattiAmorim, una scoperta. Bravo Ramos, Premio Bontà Notte di Natale. Krosche e Milanello. Cisse tripla A
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan, Amorim scuote l'ambiente e ricorda a tutti una cosa. Massa che disastro: Rabiot ha ragione. Cosa dovrà fare Krosche
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com