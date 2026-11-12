VIDEO - Dal Torino al Genoa, rivedi la Cisse gol collection

VIDEO - Dal Torino al Genoa, rivedi la Cisse gol collectionMilanNews.it
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Oggi alle 16:30News
di Manuel Del Vecchio
Rivedi tutti gli 8 gol segnati finora da Alphadjo Cisse, al momento miglior marcatore stagionale del Milan tra Serie A ed Europa League

Otto gol, per ora. Alpahdjo Cisse, tra Serie A ed Europa League, è il miglior marcatore stagionale del Milan. Il classe 2006 ha ricevuto anche la prima chiamata di Roberto Mancini con l'Italia e sta vivendo un periodo di grande forma.

Torino, Juventus, Salisburgo, Bologna e Genoa le sue vittime per ora, rivedi tutte le reti nella gol collection pubblicata sui social da AC Milan.