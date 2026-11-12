Pier Silvio Berlusconi: "Ci piacerebbe riavere la Coppa Italia, ma valuteremo i costi"
Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, durante un incontro con la stampa nella sede operativa del gruppo a Cologno Monzese, ha parlato anche dei diritti tv della Coppa Italia. Ecco le sue parole riporta da Calcio e Finanza: "La Coppa Italia ci piacerebbe riaverla, ci sarà l’asta a breve, ma non so se la riavremo perché il nostro è un approccio da tv commerciale che vive di pubblicità, se considereremo che i valori in ballo ci consentono un ritorno saremo della partita".
Durante l’incontro con i giornalisti, Berlusconi ha rilasciato queste dichiarazioni sulle ATP Finals di tennis di Torino che andranno in onda su Mediaset: "Mi spiace molto per l’assenza di Sinner, ma da un punto di vista commerciale siamo iper soddisfatti: Publitalia sta facendo e farà meglio di quello che ci eravamo dati come obiettivo nonostante la sua mancanza. Quando mi hanno portato i dati dei ricavi pubblicitari non potevo crederci".
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