Pier Silvio Berlusconi: "Ci piacerebbe riavere la Coppa Italia, ma valuteremo i costi"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, ha spiegato che Mediaset vorrebbe riavere la Coppa Italia, ma dipenderà dai costi

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, durante un incontro con la stampa nella sede operativa del gruppo a Cologno Monzese, ha parlato anche dei diritti tv della Coppa Italia. Ecco le sue parole riporta da Calcio e Finanza: "La Coppa Italia ci piacerebbe riaverla, ci sarà l’asta a breve, ma non so se la riavremo perché il nostro è un approccio da tv commerciale che vive di pubblicità, se considereremo che i valori in ballo ci consentono un ritorno saremo della partita".

Durante l’incontro con i giornalisti, Berlusconi ha rilasciato queste dichiarazioni sulle ATP Finals di tennis di Torino che andranno in onda su Mediaset: "Mi spiace molto per l’assenza di Sinner, ma da un punto di vista commerciale siamo iper soddisfatti: Publitalia sta facendo e farà meglio di quello che ci eravamo dati come obiettivo nonostante la sua mancanza. Quando mi hanno portato i dati dei ricavi pubblicitari non potevo crederci".