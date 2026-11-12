Galli con fiducia su Ramos: "Chiaro che i gol li vorrebbero tutti, ma la sua importanza è fondamentale"
Nell'intervista rilasciata ieri ai microfoni di Milannews.it, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, ha parlato così del lavoro di Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo e di Gonçalo Ramos. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul momento e rendimento del tecnico portoghese al suo primo anno al Milan e del suo centravanti Gonçalo Ramos:
IL RENDIMENTO DI RAMOS
“Dobbiamo capire se forse al Milan serve più questo giocatore che fa connessione tra i reparti e che fa un grande lavoro anche dal punto di vista del non possesso, piuttosto che un Ramos che invece faccia più gol. È chiaro che i gol li vorrebbero tutti, ma credo che la sua importanza sia fondamentale. E poi dobbiamo aspettare qualche rientro dagli infortuni, non dimentichiamo che gli infortunati li ha avuti anche il Milan e sicuramente hanno dato qualche problema”.
FIDUCIA AD AMORIM
“Amorim trova davvero il mio appoggio assoluto e completo. Certo, ci sono cose da migliorare. Per esempio l'attenzione difensiva, non solo sui calci piazzati, ma in termini generali, e c'è anche da dare maggiore continuità all'azione offensiva, perché abbiamo visto che comunque la nostra è una squadra che ha alte percentuali di realizzazione però qui dobbiamo entrare nel tema Ramos”.
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