Verso Italia-Francia: il campo di San Siro sarebbe in pessime condizioni
Secondo quanto scrive RMC Sport in Francia, "il campo dello stadio San Siro, dove si disputerà la partita Italia-Francia, è in pessime condizioni. Alla nazionale francese è stato chiesto di allenarsi a Clairefontaine il giorno prima della partita di mercoledì, nonostante di solito effettuino dei test sul campo dove giocano abitualmente Secondo la federazione italiana, il campo da gioco 'ha subito notevoli danni nelle ultime settimane' e verrà sostituito a partire da venerdì. Lo staff della nazionale francese sta seguendo da vicino la situazione e dovrà monitorare attentamente come i giocatori gestiranno il terreno di gioco".
Queste le probabili formazioni di Italia e Francia:
ITALIA: (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Commissario tecnico: Zinedine Zidane.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan