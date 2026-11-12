Verso Italia-Francia: il campo di San Siro sarebbe in pessime condizioni

Secondo quanto scrivono in Francia, il terreno di gioco di San Siro, dove stasera si disputerà la partita Italia-Francia, sarebbe in pessime condizioni

Secondo quanto scrive RMC Sport in Francia, "il campo dello stadio San Siro, dove si disputerà la partita Italia-Francia, è in pessime condizioni. Alla nazionale francese è stato chiesto di allenarsi a Clairefontaine il giorno prima della partita di mercoledì, nonostante di solito effettuino dei test sul campo dove giocano abitualmente Secondo la federazione italiana, il campo da gioco 'ha subito notevoli danni nelle ultime settimane' e verrà sostituito a partire da venerdì. Lo staff della nazionale francese sta seguendo da vicino la situazione e dovrà monitorare attentamente come i giocatori gestiranno il terreno di gioco".

Queste le probabili formazioni di Italia e Francia:

ITALIA: (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Commissario tecnico: Zinedine Zidane.