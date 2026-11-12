Jardel rivela: "Mi voleva Berlusconi al Milan, ma non firmai per problemi burocratici di cui non sono mai stato al corrente"

L'ex attaccante brasiliano Mario Jadel ha spiegato perchè è saltato il suo sbarco nel Milan di Berlusconi

Mario Jardel, ex attaccante, tra le altre, di Porto, Galatasaray e Sporting Lisbona, ha avuto in carriera anche una breve esperienza in Italia con la maglia dell'Ancona nel 2024. Un'esperienza che però ha lasciato brutti ricordi al brasiliano come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Ho solo brutti ricordi. In sei mesi non ho preso lo stipendio e ho giocato appena tre partite. La squadra era piena zeppa di giocatori, gestita male e a fine anno è fallita. Ho legato con Sonetti e Galeone, molto meno con la tifoseria. Avevo 31 anni, ero in sovrappeso e qualcuno mi chiamò “Lardel”. Probabilmente perché quando mi presentarono contro il Perugia sbagliai la curva da salutare: avevamo gli stessi colori. Alcuni tifosi se la presero dopo quel gesto".

Jardel ha poi rivelato di aver sfiorato lo sbarco anche in un altro club italiano, vale a dire il Milan: "Ho sfiorato il Barcellona e il Milan. Il Milan era una delle sue vittime preferite in Champions? Tra Galatasaray e Porto ho segnato quattro gol in cinque partite ai rossoneri. Qualcuno mi disse che Berlusconi mi voleva portare a Milano perché aveva un debole per i goleador. Era il periodo in cui mi chiamavano “SuperMario”. Non firmai per alcuni problemi burocratici di cui non sono mai stato al corrente".