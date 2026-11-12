Gerrard su Modric: "È al Milan e gioca ancora. La sua longevità è ammirevole"

L'ex centrocampista Steven Gerrard ha speso belle parole nei confronti di Luka Modric, giocatore del Milan e della Croazia

Intervenuto a Overlap Daily, Steven Gerrard, ex centrocampista del Liverpool, ha rilasciato queste parole su Luka Modric: "Uno dei migliori calciatori contro cui abbia mai giocato. Uno dei giocatori che ho ammirato e con cui ho pensato che sarebbe stato bello giocare. È molto intelligente, presente ovunque in campo, un vincente seriale. Un po' come Harry Kane: ha fatto un lavoro fantastico al Tottenham. E non voglio mancare di rispetto al Tottenham, perché li rispetto, così come i loro tifosi, ma ha fatto il trasferimento al momento giusto, è passato da lì a una squadra d'élite. È andato al Real Madrid dove è migliorato costantemente, ha trovato continuità, ha giocato con giocatori migliori.

La sua longevità, soprattutto dal punto di vista della nazionale, è ammirevole. È al Milan, gioca ancora, ma la Croazia sta attraversando un periodo di transizione in cui non sta producendo giocatori in grado di sostituirlo. Credo che questo sia un motivo di preoccupazione per la Croazia. L'Inghilterra li ha travolti per 7-0 nell'ultima partita e penso che li batteranno facilmente anche questa volta. Ma per quanto riguarda il giocatore in sé, adoro guardare Modrić, è un avversario difficile da affrontare, molto intelligente, di livello mondiale, ha vinto il Pallone d'Oro. Non posso che dire elogi, un giocatore incredibile".