News Cisse e Liberali in tribuna contro la Francia. Mancini: "Sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni"

Un po' a sorpresa Roberto Mancini ha deciso che per Italia-Francia di questa sera a San Siro vanno in tribuna Aphadjo Cisse, Honest Ahanor, Matteo Palma, Federico Gatti, Niccolò Pisilli e Mattia Liberali. Situazione che cozza un po' con l'atmosfera che si respirava in questi giorni, anche vista la scelta di mandare in conferenza stampa proprio Cisse e Liberali.

Il CT Mancini ha dato le sue motivazioni in un'intervista alla Rai: "Cisse e Liberali in tribuna? È una scelta perché comunque sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni. Quindi oggi è stata questa la scelta. Siamo in 28 e purtroppo qualcuno deve andare in tribuna".

Niente esordio questa sera per il rossonero Cisse, che post Genoa invece sognava già di affrontare il suo amico e compagno Rabiot a San Siro.