L'architetto Foster e i numeri del Generali Stadium: "Ogni curva avrà 11.700 posti"

L’architetto Norman Foster ha progettato il Generali Stadium, il nuovo stadio di Milan e Inter, insieme a David Manica

Norman Foster, architetto di fama mondiale che ha progetto il Generali Stadium insieme a David Manica, ha parlato così a Sky del nuovo stadio di Milan e Inter: "Direi che la forma nasce dall’interno, dai tifosi. Nasce dalle grandi tribune alle estremità, le curve dietro le porte, che sono molto ripide e mettono tutti vicinissimi all’azione. Questa è la parte più importante. È questo che comincia a dare forma all’edificio dall’esterno. Poi l’edificio deve reggersi. La struttura che lo sostiene, e che regge tutti i livelli intermedi e i corridoi interni, è una struttura diagonale, molto semplice e molto efficace. È questa struttura, scultorea, a fare dell’edificio un punto di riferimento visibile da lontano. E quando ti avvicini, ti accoglie: ci sono grandi aperture, è permeabile, puoi vedere e capire cosa succede all’interno. È un edificio accogliente.

In totale ci sono 71.500 posti, ma l’accento è soprattutto sulle due curve di cui ho parlato, quelle che determinano la forma esterna dell’edificio con la loro pendenza. Ognuna ha 11.700 posti. Le curve hanno una circolazione propria. Ricordate che l’edificio poggia su una base, un podio, e l’idea è rendere la sicurezza invisibile: c’è, ma non te ne accorgi. Con numeri così grandi, è la circolazione a rendere l’esperienza fantastica, perché non ci sono ingorghi. E al di là delle grandi partite e degli eventi, come abbiamo sentito, lo stadio è flessibile e può ospitare eventi tutto l’anno. L’intera area diventa una destinazione. Il calcio è al centro di tutto, ma c’è molto di più.

Ci saranno spazi pubblici, hospitality ed esperienze museali, quindi un gran numero di attività che daranno vita all’area durante tutto l’anno. Non ci sarà solo il grande evento. Quello ovviamente è il cuore di tutto, il motore principale, ma ci sarà molto di più. E se è una destinazione, è una destinazione mondiale, perché queste due squadre sono leggendarie. E, ovviamente, è inseparabile dalla città di Milano. Di Milano ce n’è una sola”.