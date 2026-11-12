Ordine: "Tresoldi-Milan? Credo che con Ramos sia più compatibile Endrick"

Il giornalista Franco Ordine ha commentato il mercato di gennaio, in particolare le voci su Nicolò Tresoldi del Club Brugge

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così alla radio di Tuttomercatoweb.com l'interesse del Milan per Nicolò Tresoldi: "Mi pare sia più una suggestione legata al fatto che in questo momento ha due canali di collegamento, uno con Mancini e Ranieri per la Nazionale, l'altro con i media che lo vorrebbero in Italia. Ci sono due osservazioni da fare: il Bruges ora ti spara cifre da Mille e una notte, sproporzionate al valore, e non è compatibile col mercato di gennaio del Milan. Prendi uno da 50-60 milioni e farà la riserva di Ramos? La vedo difficile. Credo che con Ramos sia più compatibile Endrick. Roma in vantaggio? Ho letto una dichiarazione dell'agente che ha detto che non ha mai detto no al Milan".

Cosa aggiunge sul Milan?

"II Milan è una delle poche società, insieme al Napoli, che farà mercato per davvero, le altre sono in attesa di mettere sul bancone la propria merce. Amorim dice che non è il problema Ramos ma che si porta poco la manovra offensiva nell'area altrui. Sviluppando questo, saranno prese decisioni sul mercato. Credo che il Milan voglia rafforzare una rosa che si è dimostrata fragile per i due fronti".