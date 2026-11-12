Dalmat esalta Rabiot: "Giocatore importante di alto livello. È ancora molto determinante"

Il pensiero di Stephan Dalmat sul Milan e Adrien Rabiot

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex centrocampista dell'Inter Stephan Dalmat ha presentato la sfida in programma questa sera a San Siro tra l'Italia e la Francia, soffermandosi in modo particolare su Adrien Rabiot, che dovrebbe guidare la Nazionale transalpina con la fascia al braccio. Di seguito il suo pensiero.

Rabiot secondo te è ancora fra i primi 10 centrocampisti in Europa?

"Rabiot è un giocatore di alto livello e un giocatore importante per la Francia e per il Milan. È quello che ha più esperienza nella squadra di Zidane e soprattutto è un tipo di centrocampista che a me piace molto. Non so se sia fra i primi 10, ma è certamente ancora molto determinante".

Chi ti preoccupa di più per lo scudetto, da tifoso dell'Inter? Vedi ancora Milan e Juventus capaci di rimontare?

"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".