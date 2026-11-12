Turchia-Belgio, van Bommel schiera Moreira titolare
MilanNews.it
Il milanista Diego Moreira parte titolare nella sfida di Nations League tra Turchia e Belgio. Van Bommelo lo schiera come esterno destro offensivo
Tra pochi istanti ci sarà il fischio d'inizio di Turchia-Belgio, gara valida per la Nations League. Van Bommel sceglie di schierare titolare il rossonero Diego Moreira.
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Kocku; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal. A disp.: Destanoğlu, Özer, Çelik, Topçu, Özcan, Fakılı, Çalhanoğlu, Can Uzun, Elmalı, Kaplan, Gül, Eskihellaç. All. Yalcin
BELGIO (4-2-3-1): Lammers; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. A disp.: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Keita, Cuypers, Trossard, Lukébakio, Kongolo, Seys, Vanaken, Godts. All. van Bommel.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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