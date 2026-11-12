MN Si parla di 50 milioni, ma vale Tresoldi? Taecke: "Al momento non c'è, perché continua a crescere ogni settimana"

Il collega di 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Tresoldi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Nicolò Tresoldi è il sogno del Milan per il prossimo calciomercato invernale. L'italo-tedesco, da sempre grande titoso rossonero, in questa stagione ha dato continuità alle ottime prestazioni della scorsa togliendosi anche la soddisfazione di segnare una tripletta a San Siro contro l'Inter. Per strapparlo al Club Brugge servirà un importante sforzo economico, ma dal Belgio la sensazione è che il classe 2004 possa restare in Jupiler League almeno fino a giugno. Del futuro di Tresoldi ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di for 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke.

In Italia non si parla altro di Tresoldi, sia in ottica Nazionale che calciomercato: quanto è cresciuto in questi anni al Bruges?

"È cresciuto in maniera incredibile. Lo hanno individuato molto bene prima ancora dei grandi club di Bundesliga. A Bruges ha avuto un inizio un po’ lento, ma è migliorato settimana dopo settimana".

Il Milan è interessato a Nicolò, così come tante altre big. Qual è il prezzo fissato dal Bruges?

"Al momento non c’è una vera valutazione di mercato, perché continua a crescere e ogni settimana nuovi top club iniziano a interessarsi a lui".