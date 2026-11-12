Pulisic primo in Serie A per "through-balls": meglio anche di Dybala e Nico Paz

Gol, ma non solo: Pulisic è primo in Serie A in una particolare statistica. Lo statunitense ha ritrovato freschezza tecnica e mentale con Amorim

In Serie A Pulisic ha chiuso prima della sosta con due gol consecutivi, uno contro l'Inter e uno contro il Genao. Chris, dopo le difficoltà dell'anno scorso e un Mondiale un po' anonimo, ha ritrovato uno status tecnico e mentale che lo fa performare nuovamente a livelli molto importanti. Negli schemi di Amorim gioca sulla trequarti, sia partendo largo che in zone più centrali, e spesso è il giocatore designato per le imbucate nell'ultimo terzo di campo.

Riporta Squawka, noto portale statisco, che lo statunitense è primo in Serie A per "through-balls", i passaggi filtranti che scavalcano le linee di difese avversarie e trovano un compagno nell'ultimo terzo di campo. Pulisic è a quota 5, mentre i vari Dybala, Soule e Nico Paz sono a quota tre in stagione finora.