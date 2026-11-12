Pulisic primo in Serie A per "through-balls": meglio anche di Dybala e Nico Paz
In Serie A Pulisic ha chiuso prima della sosta con due gol consecutivi, uno contro l'Inter e uno contro il Genao. Chris, dopo le difficoltà dell'anno scorso e un Mondiale un po' anonimo, ha ritrovato uno status tecnico e mentale che lo fa performare nuovamente a livelli molto importanti. Negli schemi di Amorim gioca sulla trequarti, sia partendo largo che in zone più centrali, e spesso è il giocatore designato per le imbucate nell'ultimo terzo di campo.
Riporta Squawka, noto portale statisco, che lo statunitense è primo in Serie A per "through-balls", i passaggi filtranti che scavalcano le linee di difese avversarie e trovano un compagno nell'ultimo terzo di campo. Pulisic è a quota 5, mentre i vari Dybala, Soule e Nico Paz sono a quota tre in stagione finora.
Christian Pulisic has completed the most through-balls in Serie A this season. 🪡 https://t.co/A1ceIKbjnW— Squawka (@Squawka) November 12, 2026
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