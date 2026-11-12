MN Taecke esalta Tresoldi:" Ha tutto per competere ai massimi livelli"

Il collega di 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Tresoldi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Nicolò Tresoldi è il sogno del Milan per il prossimo calciomercato invernale. L'italo-tedesco, da sempre grande titoso rossonero, in questa stagione ha dato continuità alle ottime prestazioni della scorsa togliendosi anche la soddisfazione di segnare una tripletta a San Siro contro l'Inter. Per strapparlo al Club Brugge servirà un importante sforzo economico, ma dal Belgio la sensazione è che il classe 2004 possa restare in Jupiler League almeno fino a giugno. Del futuro di Tresoldi ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di for 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke.

Tripletta a San Siro, 23 gol in 24 partite stagionali. Insomma, i numeri sono dalla sua: ma lei pensa che sia pronto per il salto di qualità?

"Tresoldi ha tutto per competere ai massimi livelli. E anche se oggi non fosse ancora pronto per essere titolare in un grandissimo club, è solo una questione di tempo, considerando la velocità con cui sta crescendo".