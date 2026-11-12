Taecke esalta Tresoldi:" Ha tutto per competere ai massimi livelli"
Nicolò Tresoldi è il sogno del Milan per il prossimo calciomercato invernale. L'italo-tedesco, da sempre grande titoso rossonero, in questa stagione ha dato continuità alle ottime prestazioni della scorsa togliendosi anche la soddisfazione di segnare una tripletta a San Siro contro l'Inter. Per strapparlo al Club Brugge servirà un importante sforzo economico, ma dal Belgio la sensazione è che il classe 2004 possa restare in Jupiler League almeno fino a giugno. Del futuro di Tresoldi ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di for 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke.
Tripletta a San Siro, 23 gol in 24 partite stagionali. Insomma, i numeri sono dalla sua: ma lei pensa che sia pronto per il salto di qualità?
"Tresoldi ha tutto per competere ai massimi livelli. E anche se oggi non fosse ancora pronto per essere titolare in un grandissimo club, è solo una questione di tempo, considerando la velocità con cui sta crescendo".
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