Rabiot capitano della Francia a San Siro nella sfida contro l'Italia
Considerata l'assenza di Kylian Mbappé per la sfida di questa sera, Zinedine Zidane ha deciso di affidare la fascia di capitano della Francia a chi San Siro lo conosce molto bene. Per la partita di oggi contro l'Italia, valida per il quinto turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, a guidare i Blues con la fascia al braccio ci sarà Adrien Rabiot, che in stagione ha ricoperto questo ruolo anche nel Milan contro il Ferencvaros in Europa League.
ITALIA-FRANCIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.
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