Italia-Francia è anche Donnarumma contro Maignan. Che accoglienza riserverà San Siro ai due calciatori?

Il passato e il presente della porta del Milan si ritrovano questa sera a San Siro. Uno contro l’altro, ancora una volta. Non è la prima sfida tra Gigio Donnarumma e Mike Maignan, ma il confronto continua ad attirare inevitabilmente l’attenzione del pubblico rossonero, scrive l'edizione online della Gazzetta dello Sport. Due tra i migliori portieri in circolazione, avversari questa sera in Italia-Francia, ma soprattutto due protagonisti di una storia che ha segnato il recente passato del Milan.

Da una parte c’è Maignan, beniamino dei tifosi rossoneri e capitano della squadra di Amorim. Dall’altra Donnarumma, che nell’estate del 2021 ha lasciato il club di via Aldo Rossi a parametro zero, scegliendo di non rinnovare il proprio contratto. Gigio è ancora legato al Milan, ma il rapporto con una parte della tifoseria si è inevitabilmente incrinato. Nel frattempo, a San Siro è arrivato un nuovo idolo: Magic Mike. E anche se questa sera difenderà la porta della Francia, difficilmente i milanisti gli faranno mancare il proprio affetto. Diverso, invece, potrebbe essere il trattamento riservato a Donnarumma. L'auspicio che si fa la rosea è che nessuno dimentichi che indossa la maglia della Nazionale italiana, ma i precedenti lasciano spazio a qualche dubbio, nonostante l'appello di Mancini.