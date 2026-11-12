News

Grande parterre di ospiti a San Siro per Italia-Francia: presente anche una delegazione del Milan

Grande parterre di ospiti a San Siro per Italia-Francia: presente anche una delegazione del MilanMilanNews.it
Oggi alle 20:20News
di Lorenzo De Angelis
Presenti per il Milan a San Siro in occasione di Italia-Francia l'AD Calvelli e il presidente Scaroni

Grande parterre di ospiti quest sera a San Siro per la sfida tra Italia e Francia di Nations League. Apprende la redazione di MilanNews.it che sugli spalti dell'impianto meneghino è presente anche una delegazione del Milan, composta dal presidente Paolo Scaoroni e dall'amministratore delegato Massimo Calvelli. Oltre a loro presenti anche un grande ex, Adriano Galliani, candidato alla presidenza federale. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-FRANCIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.