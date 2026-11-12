Zazzaroni sul Milan: "È una squadra forte. Può darsi faccia qualcosa a gennaio sul mercato"

Il pensiero di Ivan Zazzaroni sul Milan

Ospite durante Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla Serie A in questa settimana di sosta, soffermandosi anche sul Milan di Ruben Amorim. Di seguito il suo pensiero.

Il Milan come lo vede? Faranno mercato?

"Parlando di Tresoldi ma non so se vorrà venire via dal Bruges. E' un giocatore molto importante ora. Uno del Milan mi ha detto che sta cambiando qualcosa come squadra. C'è stato un clic e lo vedo per un posto tra i primi quattro. E' una squadra forte comunque. Può darsi che faccia qualcosa a gennaio, ma nessuno pianificherà e si cercheranno opportunità"