68' per Moreira nella vittoria del Belgio sulla Turchia
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Moreira ha giocato più di un'ora in Turchia-Belgio: i dati della sua partita
In attesa di capire quale sarà il risultato finale di Italia-Francia, nel pomeriggio un Belgio 'Made in Italy' ha battuto la Turchia 2 a 1 grazie alle reti di Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere, alle quali ha risposto il solito Arda Guler. Protagonista con la maglia dei Diavoli Rossi anche il rossonero Diego Moreira, uscito intorno al 68esimo per fare spazio a Lukebakio.
La partita del 22 del Milan ha comunque offerto spunti e dati interessanti a Van Bommel e staff. Moreira ha infatti chiuso la gara con 3 tiri totali, uno dei quali in porta, con un xG di 0.35.
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