MN Tresoldi è pronto per il salto di qualità? Taecke: "Se anche non lo fosse ancora, è solo una questione di tempo"

Il collega di 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Tresoldi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Nicolò Tresoldi è il sogno del Milan per il prossimo calciomercato invernale. L'italo-tedesco, da sempre grande titoso rossonero, in questa stagione ha dato continuità alle ottime prestazioni della scorsa togliendosi anche la soddisfazione di segnare una tripletta a San Siro contro l'Inter. Per strapparlo al Club Brugge servirà un importante sforzo economico, ma dal Belgio la sensazione è che il classe 2004 possa restare in Jupiler League almeno fino a giugno. Del futuro di Tresoldi ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di for 'Het Laatste Nieuws' Tomas Taecke.

Tripletta a San Siro, 23 gol in 24 partite stagionali. Insomma, i numeri sono dalla sua: ma lei pensa che sia pronto per il salto di qualità?

"Tresoldi ha tutto per competere ai massimi livelli. E anche se oggi non fosse ancora pronto per essere titolare in un grandissimo club, è solo una questione di tempo, considerando la velocità con cui sta crescendo".

In Italia si vede solo il bello, ma mai il lavoro duro che c’è dietro: in cosa deve migliorare Tresoldi?

"È migliorato tantissimo sotto tutti gli aspetti. Doveva lavorare soprattutto sul gioco fuori area e sul pressing, ed è esattamente quello che sta facendo. Dentro l’area è un mostro. Ha imparato anche a segnare da entrambe le parti, mentre prima tendeva molto di più ad andare sul lato sinistro, come faceva quando si allenava da bambino con suo padre".

Lei crede che un trasferimento a gennaio di Tresoldi possa bloccargli la crescita?

"Mentalmente è molto forte. Però la domanda, secondo me, ha poco senso, perché non lascerà il club (ride, ndr)".