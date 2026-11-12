Zazzaroni svela: "Uno del Milan mi ha detto che sta cambiando qualcosa come squadra. C'è stato un clic"
MilanNews.it
Il pensiero di Ivan Zazzaroni sul Milan
Ospite durante Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla Serie A in questa settimana di sosta, soffermandosi anche sul Milan di Ruben Amorim. Di seguito il suo pensiero.
Il Milan come lo vede? Faranno mercato?
"Parlando di Tresoldi ma non so se vorrà venire via dal Bruges. È un giocatore molto importante ora. Uno del Milan mi ha detto che sta cambiando qualcosa come squadra. C'è stato un clic e lo vedo per un posto tra i primi quattro. È una squadra forte comunque. Può darsi che faccia qualcosa a gennaio, ma nessuno pianificherà e si cercheranno opportunità".
Pubblicità
News
Servono risposte. Tresoldi, Endrick, Inacio: bene, ma il terzino sinistro? Chi farà il mercato di gennaio?di Luca Serafini
Le più lette
1 Servono risposte. Tresoldi, Endrick, Inacio: bene, ma il terzino sinistro? Chi farà il mercato di gennaio?
Primo Piano
Primo PianoComotto: "Ovvio che voglio di più, ma sono al Milan e ho davanti Modric e Rabiot: sono tranquillo"
Primo PianoÈ già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio
Primo Piano70 milioni di base fissa e 16 milioni di bonus: tutti i numeri ufficiali dell'affare Ramos con il PSG
Franco OrdineMercato: Tresoldi no, Endrick sì. Convocazioni: fatevi furbi… La protesta sacrosanta di Rabiot
Carlo PellegattiAmorim, una scoperta. Bravo Ramos, Premio Bontà Notte di Natale. Krosche e Milanello. Cisse tripla A
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com