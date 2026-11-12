Poco più di un quarto d'ora in campo per Modric nella sconfitta della Croazia contro l'Inghilterra

Poco più di un quarto d'ora in campo per Modric nella sconfitta della Croazia contro l'InghilterraMilanNews.it
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Ieri alle 22:40News
di Lorenzo De Angelis
15 minuti più recupero per Modric nella sconfitta della Croazia in Inghilterra

Dopo lo 0-7 dello scorso 3 ottobre la Croazia perde ancora contro l'Inghilterra, ma questa volta lo fa con più dignità. La Nazionale a scacchi è infatti uscita sconfitta di misura dal Wembley Stadium (2-1) per via delle reti di Rogers e Kane, alle quali ha risposto quella dell'interista Petar Sucic. 

Poco più di 15 minuti in campo per Luka Modric, il quale è entrato al 76esimo minuto di gioco al posto di Misic. Il centrocampista del Milan nei suoi minuti in campo ha registrato il 100% di precisione di passaggi nella propria metà campo, l'82% invece in quella avversaria. 