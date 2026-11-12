Poco più di un quarto d'ora in campo per Modric nella sconfitta della Croazia contro l'Inghilterra
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15 minuti più recupero per Modric nella sconfitta della Croazia in Inghilterra
Dopo lo 0-7 dello scorso 3 ottobre la Croazia perde ancora contro l'Inghilterra, ma questa volta lo fa con più dignità. La Nazionale a scacchi è infatti uscita sconfitta di misura dal Wembley Stadium (2-1) per via delle reti di Rogers e Kane, alle quali ha risposto quella dell'interista Petar Sucic.
Poco più di 15 minuti in campo per Luka Modric, il quale è entrato al 76esimo minuto di gioco al posto di Misic. Il centrocampista del Milan nei suoi minuti in campo ha registrato il 100% di precisione di passaggi nella propria metà campo, l'82% invece in quella avversaria.
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