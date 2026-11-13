Croazia, il ct Bilic spiega perchè Modric è partito dalla panchina contro l'Inghilterra

Dopo il ko contro l'Inghilterra, il ct della Croazia Slaven Bilic ha spiegato perchè Luka Modric è partito inizialmente dalla panchina contro gli inglesi

Slaven Bilic, ct della Croazia, ha spiegato in conferenza stampa dopo il ko in casa dell'Inghilterra perchè ha deciso di far partire inizialmente dalla panchina Luka Modric, entrato poi in campo al 76': "Luka è tutto per noi: capitano, esempio, idolo... Non l'ho schierato dall'inizio perché abbiamo una partita contro la Repubblica Ceca altrettanto importante, ma il suo ingresso era previsto. Il modo in cui riesce a calmare le situazioni... Non so cos'altro dire di lui, ho parlato più di Luka che di me negli ultimi 20 anni. Mi fa sorridere ogni volta.

Domenica c'è il match contro la Repubblica Ceca per il terzo posto nel girone? Da un lato, abbiamo dato tutto per questa partita, e per quanto riguarda Luka, gli ho parlato, la Repubblica Ceca è tutto per noi. Se guardiamo alle qualificazioni e alla permanenza nella A League of Nations, è un peccato non aver ottenuto un risultato migliore che ci avrebbe permesso di chiudere la questione, ma non devono avere paura. La Repubblica Ceca è una squadra molto seria. Se giochiamo così, e dovremmo farlo perché dopo Spalato ci siamo accordati che una partita del genere sarebbe stata la norma, non l'eccezione, abbiamo ottime possibilità di finire al terzo posto. Anche se nel calcio non si sa mai" riporta Sportske Novosti.