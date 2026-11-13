Le favorite per la vittoria dell'Europa League? Bergomi non ha dubbi: "Milan e Juventus"
Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale, ha commentato così il momento del Milan di Ruben Amorim e della Juventus di Luciano Spalletti: "Il Milan è più avanti. Poi magari in Europa League non arriva tra le prime otto ma passa comunque. D’altronde, parliamoci chiaro, quest’anno in questo torneo non ci sono più lo United, il Tottenham, l’Aston Villa... Quest’anno le favorite sono il Milan e la Juve.
Per me però adesso i rossoneri hanno un undici più forte e mi danno più garanzie. Tuttavia, quando la Juve recupererà gli infortunati, potrà rientrare anche in corsa per qualcosa di grande, vista la profondità della rosa. Devono puntare tanto sull’Europa? Questa ambizione sarà già nei loro pensieri. Sono le più blasonate lì e devono ambire a vincerla".
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