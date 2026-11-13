Italia U21, la formazione iniziale contro la Francia annunciata dal ct Baldini: Bartesaghi e Camarda dal 1'

Ieri il ct degli Azzurrini ha annunciato la formazione iniziale dell'Italia U21 contro la Francia, nella quale ci sono anche Bartesaghi e Camarda

Stasera alle 18.30, l'Italia Under 21 sarà impegnata in amichevole in casa della Francia. Nella formazione iniziale degli Azzurrini annunciata ieri da Silvio Baldini, ci sono anche due giocatori del Milan, vale a dire Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. Intervenuto ieri in conferenza stampa, il ct italiano ha parlato così dell'attaccante rossonero: "A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il centravanti di questa Under 21 anche nel prossimo biennio. Gli dico di giocare a calcio con il gusto di farlo, senza pensare troppo allo spazio o alla mancanza di esso; deve cercarselo in allenamento, divertirsi e poi, insieme alle persone che lo circondano, deciderà cosa fare a gennaio, se cercare più continuità altrove o meno. Quando sono con me questi problemi non esistono, perché prendiamo il calcio come un premio e non solo come sofferenza. I momenti di difficoltà aiutano a diventare ancora più bravi".

Questa la formazione dell'Italia Under 21 contro la Francia: (4-3-3) Palmisani; Comuzzo, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Amtucci, Lipani, Dagasso; Fini, Camarda, Cacciamani.