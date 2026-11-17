Bruno Fernandes-Milan, Moretto svela: "Prima dei rossoneri c'erano stati contatti con la Juve"

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno voluto parlare del Milan e del possibile calciomercato estivo che i rossoneri potrebbero fare nei prossimi mesi. Da qui anche un curioso retroscena su Bruno Fernandes, oggetto di desiderio anche di un'altra big italiana. Queste le parole, considerazioni e aneddoti svelati da Moretto sulla situazione di Bruno Fernandes:

MORETTO RACCONTA L'IDEA BRUNO FERNANDES

"Non possiamo negare che a Bruno piacerebbe tornare in Italia, e l'idea di farlo con un grande club lo stuzzica parecchio. E' vero, in estate ci sono stati contatti con il Milan, ma anche la Juventus sarebbe stata intenzionata a proseguire una possibile trattativa per il portoghese. Comolli infatti, parallelamente a Bernardo Silva avrebbe voluto anche parlare più approfonditamente anche con Bruno, quando la Juve era però ancora in corsa per la Champions, parliamo quindi di campionato in corso. I bianconeri si erano mossi prima dei rossoneri".