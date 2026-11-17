Emanuelson sull’addio dei senatori: “Per noi fu debilitante, è difficile ricostruire e infatti il Milan ancora oggi ha problemi”
Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
Eri presente anche nella stagione 2012/13, quando tutte le leggende avevano ormai lasciato il club o si erano ritirate e sia Ibra che Thiago Silva erano stati ceduti al PSG. È stato quello l'inizio della fine del Grande Milan che tutti conoscevamo?
(Emanuelson annuisce, ndr) "Ovviamente fu un colpo debilitante per noi. Poi il club stava attraversando qualche difficoltà e non poteva più acquistare i migliori giocatori come prima. Fu un periodo complicato, naturalmente, dopo che tutti quei grandi campioni se ne andarono. Anche Gattuso, Nesta, Clarence... e tutti quei giocatori che erano lì da anni. Quando hai un gruppo del genere, ricostruire diventa complicato. È stato difficile da superare e se ci fai caso, il Milan ancora oggi è pieno di problemi. Ma le cose stanno migliorando passo dopo passo e spero che presto potremo tornare ai vertici".
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