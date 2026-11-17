MN Emanuelson sull’addio dei senatori: “Per noi fu debilitante, è difficile ricostruire e infatti il Milan ancora oggi ha problemi”

L'intervista esclusiva di MilanNews.it a Urby Emanuelson, ex centrocampista rossonero

Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

Eri presente anche nella stagione 2012/13, quando tutte le leggende avevano ormai lasciato il club o si erano ritirate e sia Ibra che Thiago Silva erano stati ceduti al PSG. È stato quello l'inizio della fine del Grande Milan che tutti conoscevamo?

(Emanuelson annuisce, ndr) "Ovviamente fu un colpo debilitante per noi. Poi il club stava attraversando qualche difficoltà e non poteva più acquistare i migliori giocatori come prima. Fu un periodo complicato, naturalmente, dopo che tutti quei grandi campioni se ne andarono. Anche Gattuso, Nesta, Clarence... e tutti quei giocatori che erano lì da anni. Quando hai un gruppo del genere, ricostruire diventa complicato. È stato difficile da superare e se ci fai caso, il Milan ancora oggi è pieno di problemi. Ma le cose stanno migliorando passo dopo passo e spero che presto potremo tornare ai vertici".