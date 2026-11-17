MN Emanuelson non ha dubbi: “Il più forte? Ibra. Thiago Silva miglior difensore con cui ho giocato”

L'intervista esclusiva di MilanNews.it a Urby Emanuelson, ex centrocampista rossonero

Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

Chi era il miglior giocatore di quel Milan?

"Ovviamente Ibrahimovic era uno dei migliori. Ma ho giocato con così tanti grandi calciatori che è davvero difficile indicarne soltanto uno. Mi piaceva molto Pirlo... e Thiago Silva, per me, è stato uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato. Questo dimostra quanto sia difficile sceglierne soltanto uno. Ma ovviamente Ibra ha avuto un impatto enorme sulla nostra squadra".

