Nations League, oggi si chiudono i gironi: Ramos unico rossonero impegnato
MilanNews.it
Le partite della Uefa Nations League in programma questa sera valide per l’ultimo turno della fase a gironi della competizione.
Questa sera termineranno ufficialmente i gironi della Uefa Nations League, competizione iniziata nella scorsa pausa nazionali e che continuerà nel prossimo turno con i quarti di finale. L'Italia, nonostante i 4 punti conquistati con la Francia, non è riuscita a qualificarsi a causa della brutta sconfitta esterna per mano del Belgio. In attesa degli ultimi verdetti, queste sono le partite in programma questa sera.
NATIONS LEAGUE: LE PARTITE IN PROGRAMMA QUESTA SERA
Lega B - Gruppo 3
Irlanda - Kosovo
Israele Austria
Lega B - Gruppo 4
Polonia - Svezia
Bosnia - Romania
Lega A - Gruppo 4
Galles - Portogallo (G. Ramos)
Danimarca - Norvegia
Lega B - Gruppo 2
Ucraina - Georgia
Ungheria - Irlanda del Nord
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