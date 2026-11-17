I 5 giocatori di Serie A hanno aumentato maggiormente il loro valore dall'estate a oggi: c'è anche Cisse

TMW riporta i 5 giocatori che militano in A che hanno aumentato di più il loro valore dall'estate a oggi. In vetta a questa speciale classifica c'è Cisse

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato una classifica dei 5 giocatori che militano in Serie A che hanno aumentato maggiormente il loro valore dall'estate a oggi. Al primo posto di questa speciale classifica c'è Alphadjo Cisse del Milan, seguito da Gustavo Varela del Monza, da Davide Frattesi della Lazio e da Antonio Raimondo e Giorgi Kvernadze, entrambi del Frosinone.

Scrive TMW sul trequartista rossonero Cisse: "La vera sorpresa in casa Milan è l'ex Catanzaro. Acquistato a inizio 2025 per 10 milioni di euro complessivi, è diventato l'uomo copertina della squadra di Ruben Amorim fin dall'esordio contro il Torino, affermandosi anche in Europa League: 8 gol in 11 gare con il Diavolo bastano e avanzano per attirare l'attenzione delle squadre di Premier League, tra cui il Brighton. Per convincere Cardinale a privarsene gli inglesi dovranno sborsare 55 milioni di euro. Valore aumentato di 45 milioni di euro".