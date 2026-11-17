Pellegatti sul mercato: “Inacio dipende da quanti soldi usciranno per Endrick, Cardinale metterà un grosso budget”
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Carlo Pellegatti ha parlato del mercato di gennaio e del budget che il patron rossonero Gerry Cardinale metterebbe a disposizione per i nuovi innesti
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato di gennaio e del budget che il patron rossonero Gerry Cardinale metterebbe a disposizione per i nuovi innesti. Di seguito le sue parole.
"Su Inacio c'è da capire se il Milan tirerà fuori oltre eventualmente i soldi per Endrick, anche i soldi per Inacio. Sembra che qualcuno ha scritto anche che a disposizione di Krosche metterà un grosso budget Cardinale per il mercato invernale. Cardinale l'ha già detto anche nell'intervista ad Andrea Ramazzotti, vuole vincere e vuole vincere, calcio permettendo, destino, caso, fato, quello che volete, permettendo, vorrebbe vincere in fretta, ma non è così automatico e lo sappiamo".
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