Sabato riparte il campionato, il programma completo del 12° turno
Il programma completo del 12° turno di Serie A Enilive che comincia sabato: Milan in campo domenica alle ore 18 a San Siro
Sosta per le Nazionali agli sgoccioli, sabato ritorna il campionato di Serie A Enilive con il 12° turno in programma. Per il Milan appuntamento nel poomeriggio di domenica, alle ore18, quando a San Siro verrà ospitato il Frosinone, squadra rivelazione di questa stagione fino a oggi. I rossoneri saranno poi impegnati giovedì nell'ostica gara di Europa League ad Atene contro l'Olympiacos che sarà già da dentro o fuori. Di seguito si riporta il programma completo della prossima giornata di campionato.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO
SABATO 21/11
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lazio-Lecce
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Napoli-Torino
DOMENICA 22/11
ore 12.30, Juventus-Venezia
ore 15, Sassuolo-Genoa
ore 15, Bologna-Udinese
ore 18, Milan-Frosinone
ore 20.45, Atalanta-Inter
LUNEDÌ 23/11
ore 20.45, Monza-Fiorentina
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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