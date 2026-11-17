Addio Dino Sani, il ricordo da tifoso di Carlo Pellegatti

Carlo Pellegatti ricorda Dino Sani, centrocampista del Milan scomparso ieri all'età di 94 anni

Nella giornata di ieri è scomparso un grande rossonero come Dino Sani. L'ex centrocampista del Milan è morto all'età di 94 anni e il giornalista Carlo Pellegatti lo ha voluto ricordare sul suo canale YouTube: "Grande cervello, grande organizzatore, non si muoveva, ma come diceva Liedholm 'era la palla che sudava, non era Dino Sani': il regista di una squadra che deliziava con Rivera, che puniva con Altafini, la classe di Mora, Cesare Maldini, Trapattoni, David, Trebbi, il portiere Ghezzi, con Benítez... E come regista: Dino Sani".

Il ricordo di Carlo Pellegatti su Dino Sani: "Uno dei ricordi più belli della mia vita di tifoso è legato proprio a Dino Sani. Mi sembra di sentire ancora il profumo del cemento bagnato a San Siro quel 12 novembre di 65 anni fa, nel 1961, in tribuna con mio padre per un affascinante Milan-Juventus. Qualche giorno prima era arrivato a Milano proprio Dino Sani, voluto al posto di Jimmy Greaves da Gipo Viani. Quando arriva a Milanello Nereo Rocco lo vede e dice in dialetto triestino: 'Ma come? Abbiamo comprato un impiegato del catasto! Il Gipo nostro ci ha portato qua il nonno'. Non sembrava un giocatore rapido, ma un cervello straordinario: fu un grande debutto in quel Milan-Juventus 5-1 sotto la pioggia, quando Altafini segnò quattro gol, che condusse il Milan a vincere il campionato e poi la Coppa dei Campioni"