MN Milan, Pavlovic ha svolto parte dell'allenamento in gruppo

Prosegue il percorso di recupero di Pavlovic: oggi lavoro parzialmente in gruppo a Milanello per il difensore serbo

Procede il percorso di reinserimento di Strahinja Pavlovic, dopo che nell'ultimo periodo è rimasto ai box per i problemi di coliche che gli hanno fatto perdere anche la chiamata in nazionale con la Serbia. Apprende la redazione di MilanNews.it che oggi il centrale ha svolto parte dell'allenamento in gruppo: un miglioramento rispetto a ieri, quando aveva svolto solo del lavoro personalizzato. Pavlovic punta ad esserci per Milan-Frosinone di domenica 22 novembre a San Siro.

di Antonio Vitiello.