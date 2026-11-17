Maignan, l'esito degli esami è negativo: ci sarà per Milan-Frosinone
Arrivano buone notizie in casa Milan: apprende la redazione di MilanNews.it che l'esito degli esami di Mike Maignan è negativo, con il portiere francese che non ha nessun tipo di lesione. Nell'ultima partita con la Francia ha accusato un risentimento, senza aver subito però danni o lesioni: il fastidio è in miglioramento L'estremo difensore sarà a disposizione per Milan-Frosinone di domenica pomeriggio a San Siro.
Nella partita di Nations League tra Francia e Turchia Maignan aveva lasciato il campo all'intervallo per un problema agli adduttori nato da uno scontro di gioco con un avversario. Nella giornata di ieri L'Equipe aveva anticipato che i primi test medici avevano lasciato sereno il portiere, e gli esami svolti con lo staff medico rossonero che confermano le prime sensazioni: il portiere non ha riportato lesioni e sarà a disposizione per la sfida di San Siro contro il Frosinone.
di Pietro Mazzara.
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