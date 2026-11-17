La Svizzera travolge la Scozia: la pagella di Jashari, in campo 90 minuti

La Svizzera ha vinto 4-0 contro la Scozia: la pagella a cura di RSI Sport per Ardon Jashari, centrocampista del Milan, in campo 90 minuti

La Svizzera ha chiuso in bellezza il suo percorso in UEFA Nations League che l'ha vista vincere con una certa facilità il suo gruppo di Lega B, riconquistandosi un posto nella massima serie della competizione a partire dalla prossima edizione. I rossocrociati, che avevano già vinto il loro girone prima dell'ultima gara, hanno demolito la Scozia 4-0 sfruttando una formazione molto giovane e con diversi assenti importanti. in campo, titolare e per 90 minuti, anche Ardon Jashari, centrocampista del Milan.

SVIZZERA, LA PAGELLA DI ARDON JASHARI

Si riporta qui di seguito la pagella di Ardon Jashari, centrocampista del Milan, a cura della redazione di RSI Sport. Il calciatore rossonero è stato premiato con l'equivalente del 6.5 italiano, con questa valutazione: "Nei primi minuti è un po’ assente e la Svizzera soffre. Poi cresce, prende le redini del centrocampo e distribuisce palloni a destra e a manca. In questa rosa è forse l’unico che può sostituire in maniera credibile Granit Xhaka".