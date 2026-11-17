Ramazzotti: "C'è un Milan con Moreira e un Milan senza: punto fermo"

Il giudizio del collega Andrea Ramazzotti su Diego Moreira, divenuto un punto fisso del Milan e della Nazionale del Belgio

Diego Moreira tornerà a Milanello con una grande dose di energia mentale, acquisita dopo le due partite in UEFA Nations League, specialmente quella vinta ha Bruxelles contro l'Italia per 4-1, gara in cui è stato senza alcun dubbio uno dei migliori in campo segnando la rete del poker definitivo e in generale facendo girare la testa alla difesa azzurra per 90 minuti. Oggi la Gazzetta dello Sport propone un approfondimento su Diego Moreira che sta risultando decisivo sia con la maglia dei Diavoli Rossi che con quella dei Diavoli Rossoneri. Il commento di Andrea Ramazzotti.

Il commento del collega Andrea Ramazzotti sull'impatto che Diego Moreira ha avuto su Milan e Belgio in questo avvio di stagione: "Diego Moreira in questo momento è trascinante grazie al suo sprint e alla sua voglia. Lo è al Milan e lo è in nazionale. Per questo c’è un Diavolo… con lui e uno l’altro (peggiore) senza di lui. Amorim, che a inizio stagione lo ha dosato e inserito con attenzione nei meccanismi, ha rotto gli indugi e adesso lo considera un punto fermo della squadra"