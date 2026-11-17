Moncada: "Ecco gli aspetti più sorprendenti di Cisse. Ha una grande umiltà"

L'ex dt del Milan Geoffrey Moncada ha rilasciato alcune parole su Alphadjo Cisse e sul suo arrivo in rossonero

L'ex dt rossonero Geoffrey Moncada, intervenuto al canale “Calcio e Pepe” su YouTube, ha parlato così di Alphadjo Cisse:

Sugli aspetti più sorprendenti di Cisse: "Tutto quello che riguarda la conduzione della palla, i cambi di direzione... Soprattutto quando era più giovane, riusciva a fare tantissima differenza in questo modo. Ma anche la capacità di utilizzare entrambi i piedi. È sempre più difficile trovare giocatori di questo tipo. È capace di giocare da esterno, ma anche da numero 10, da trequartista, come si dice in Italia, oppure da seconda punta. Quindi deve avere tante soluzioni a disposizione. E in Serie B gli avversari gli mettevano addosso una pressione enorme. Non è passato da un grande club europeo. All'inizio ha giocato in società più piccole. Ed è proprio questo, secondo me, che gli ha permesso di trovare soluzioni da solo e di crescere attraverso le difficoltà. Nessuno gli ha regalato niente, non ha avuto nulla di facile".

Oltre il talento, ci vuole anche un carattere forte: "A volte ci sono dei fenomeni, sai, giocatori talmente forti… Penso a Mbappé e Bernardo Silva, che erano con noi al Monaco. Erano talmente forti che quasi potevano permettersi di 'essere arroganti'. Anzi, a volte è persino meglio. Giocatori come Neymar o Rafa Leão hanno una grande 'arroganza calcistica'. Penso che Alphadjo non sia così. Ha questa umiltà perché viene da quella zona d'Italia, da Verona, perché è passato attraverso piccoli club. Penso che non si renda ancora conto del suo potenziale".