Amorim e la crescita di Cisse. Moncada: "Se l'allenatore è in sintonia con il club e accetta di far giocare questi giovani, è perfetto per la società"

L'ex dt del Milan Geoffrey Moncada ha rilasciato alcune parole su Alphadjo Cisse e sul suo arrivo in rossonero

Ospite al canale “Calcio e Pepe” su YouTube, l'ex dt rossonero Geoffrey Moncada ha rilasciato queste parole su Alphadjo Cisse:

Come hai convinto il Club a puntare su di lui? "Convincere il club non è stato così difficile, perché lavoravamo su Cisse già da diversi anni. Il club lo conosceva, ne avevamo parlato, io stesso ne avevo parlato con l'amministratore delegato e con i diversi allenatori che si erano succeduti. Avevamo uno storico abbastanza importante delle sue partite e delle sue prestazioni. Insomma, conoscevamo già abbastanza bene il dossier. La difficoltà, a volte, è il tempismo. Eravamo nella finestra di mercato invernale e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV Eindhoven lo avrebbe preso direttamente. E invece di pagare tra i 7 e gli 8 milioni di euro al Verona, se fosse andato al PSV e tu avessi voluto acquistarlo successivamente, magari dopo aver giocato in Champions League, il prezzo sarebbe salito a 30 o 40 milioni di euro. A volte bisogna accelerare un po' le cose. Ma all'interno del club lo conoscevano già tutti, e questo è stato positivo".

Amorim e la crescita di Cisse: "Se l'allenatore è in sintonia con il club e accetta di far giocare questi giovani, è perfetto per la società. A volte, come club, bisogna assolutamente dirsi: questo giocatore dobbiamo prenderlo. Poi vedremo cosa succederà, magari all'allenatore non piacerà, ma intanto avere quel giocatore sotto contratto, all'interno del club, è fondamentale. E bisogna vederlo il prima possibile. Amorim, quando era al Manchester United, aveva fatto una cosa interessante con Dorgu. Inizialmente lo impiegava come terzino sinistro, naturalmente, ma poi lo aveva schierato anche da ala destra in Premier League. Che abbia funzionato o meno, questo allenatore non ha avuto paura di fare scelte del genere e di cambiare posizione ai giocatori".