Il Giornale titola: "Infortunio Maignan: rassicurazioni dalla Francia"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Infortunio Maignan: rassicurazioni dalla Francia". Secondo quanto riferisce il quotidiano milanese, nelle scorse ore sono arrivati segnali incoraggianti sulle condizioni di Mike Maigan dopo il problema all'anca rimediato domenica sera nel mtch della sua Francia contro la Turchia. L'Equipe riferisce che i primi accertamenti hanno dato esito rassicurante.
Il Milan si augura che gli esami a cui si sottoporrà oggi il giocatore confermino queste sensazioni positive. Se così fosse, Maignan dovrebbe tornare ad allenarsi a metà settimana a Milanello per provare ad essere poi a disposizione di Ruben Amorim domenica alle 18 a San Siro contro una delle grandi sorprese finora della Serie A, cioè il Frosinone.
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