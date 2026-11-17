Amichevole Ecuador-Bolivia: Estupinan verso un'altra panchina

Nell'ultimo impegno del 2026 dell'Ecuador, Pervis Estupinan dovrebbe partire dalla panchina anche contro la Bolivia

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Costa Rica, l'Ecuador sarà impegnato in un'altra amichevole nella prossima notte italiana contro al Bolivia allo Stadio Monumental di Guayaquil. In vista di questa partita, secondo quanto riporta ESPN Ecuador, il ct Marcelo Gallardo ha in programma alcuni cambi nella formazione titolare e darà spazio ai giocatori che non hanno giocato nella partita precedente o che hanno avuto un impiego limitato. Tra le novità non ci sarà però Pervis Estupinan che partirà ancora una volta dalla panchina (contro il Costa Rica ha giocato solo gli ultimi minuti del match).

Questa la probabile formazione dell'Ecuador contro la Bolivia: Gonzalo Valle; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Bryan Ramírez; Moisés Caicedo, Jordy Alcivar, John Yeboah; Jeremy Sarmiento, Anthony Valencia, Jordy Caicedo.