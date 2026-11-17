Nazionali, infortuni e campionati condizionati. Vernazza: "Maignan è il miglior portiere della Serie A e la sua assenza minerebbe la risalita milanista"

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato quanto potrebbe essere pesante per il Milan l'infortunio in nazionale di Maignan

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato degli infortunati in nazionale ed in particolare di quello del portiere rossonero Mike Maignan con la Francia: "Ad ogni giro di nazionali gli allenatori dei club toccano ferro e altro, nella speranza che i loro convocati rientrino sani e salvi. La scaramanzia funziona poco: non c’è sosta che non generi infortunati più o meno gravi. Non è neppure giusto inveire contro Nations League, qualificazioni mondiali o europee, competizioni varie ed eventuali. Ci si fa male ovunque, anche nelle squadre, e le motivazioni sono note: troppe partite, calendario giungla, stress psicofisico e trasferte continue, recuperi insufficienti. È il logorio del calcio moderno.

Gli effetti collaterali delle ultime due giornate di Nations si sono abbattuti sul Milan, ed è da capire in quale misura. Domenica Mike Maignan è stato sostituito all’intervallo di Francia-Turchia per dolori a un’anca; si spera che il problema non sia serio. Maignan è il miglior portiere della Serie A e la sua assenza minerebbe la risalita milanista. Il giovane Torriani, suo vice, promette bene, però non c’è confronto. L’incidente di Maignan rischia di essere il più impattante sulla Serie A, tra quelli occorsi ai nazionali negli ultimi giorni, perché colpisce un pezzo grosso, insostituibile. Maignan garantisce punti, fa classifica. Dai primi accertamenti dei medici la cosa sembra risolvibile in tempi brevi; oggi la risonanza magnetica emetterà la sentenza".