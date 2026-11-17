Italia Under 21, il minutaggio di Bartesaghi e Camarda contro il Belgio

Ieri l'Italia U21 ha pareggiato 2-2 in amichevole contro il Belgio. Bartesaghi in campo tutta la partita, 62' invece per Camarda

Il sito della FIGC riporta il racconto e il tabellino del 2-2 di ieri tra le formazioni Under 21 di Italia e Belgio, match nel quale i rossoneri Davide Bartesaghi e Francesco Camarda sono stati in campo rispettivamente per 90' e per 62': "Baldini cambia cinque titolari rispetto al match vinto contro la Francia: Daffara per Palmisani fra i pali, Lulli al posto di Mane largo a destra, Faticanti regista invece di Amatucci e il tridente offensivo, sempre guidato dal confermato Camarda, è completato da Cherubini e Inacio preferiti a Fini e Cacciamani. Gli Azzurrini cominciano bene: al 2’ Dagasso mette in mezzo un cross che, deviato dal difensore, schizza sulla base del palo generando il primo calcio d’angolo. Dopo 10’ di equilibrio è ancora l’Italia a rendersi pericolosa: Lulli taglia il campo centralmente trovando Dagasso che imbuca per l’affondo di Inacio, ma il destro del giocatore del Dortmund viene neutralizzato dalla parata di Piekelak. Passano sette minuti e si affaccia anche il Belgio: scorribanda di Nonge sulla destra, palla filtrante per Vermant e tiro che viene respinto da un attento Daffara. È un buon momento per i Diavoli Rossi che spingono con continuità, ma al 25’ è l’Italia a sbloccare l’incontro: Inacio lascia partire un destro dal vertice dell’area di rigore che viene respinto debolmente da Piekelak e sulla ribattuta Cherubini è il più lesto nello spingere in rete il tap-in. L’1-0, però, dura un attimo: al 27’ il Belgio pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Mirisola che risolve una mischia in area di rigore. Il match resta combattuto ed equilibrato e le occasioni latitano: al 41’ ci prova Dagasso su sponda di Camarda, ma il piattone dell’8 azzurro è largo. Al primo di recupero è uno schema di punizione a portare gli Azzurrini vicini al nuovo vantaggio: sull’invito di Dagasso è Camarda ad allungarsi sfiorando di un soffio la zampata vincente.

Dopo l’1-1 della prima frazione, gli Azzurrini hanno subito una chance: cross di Cherubini sul secondo palo, tocco di Inacio e salvataggio in extremis di Piekelak. Al primo attacco è però il Belgio a passare avanti al 6’: bella giocata in fascia di Nonge, palla dentro per Mirisola che, tagliando alle spalle della difesa, spinge da due passi il pallone del 2-1. Dopo dieci minuti di secondo tempo Baldini cambia cinque giocatori: dentro Kouadio, Mane, Amatucci, Fini e Cacciamani, che prendono il posto di Lulli, Chiarodia, Faticanti, Cherubini e Inacio. Sette minuti più tardi è la volta anche di Ekhator per Camarda e un attimo dopo l’Italia torna a ‘bussare’ dalle parti del Belgio con un destro di Dagasso che sorvola la traversa. Gli Azzurrini spingono, producono un paio di situazioni pericolose, ma sono i belgi a sfiorare il doppio vantaggio, sventato da un autentico miracolo di Daffara su Noubi. Quando le energie sembrano venire meno, l’Italia ha un sussulto di orgoglio: grande imbucata di Amatucci per il taglio di Ekhator che, travolto dall’uscita di Piekelak, si procura e trasforma il rigore del 2-2.

ITALIA-BELGIO 2-2 (pt 1-1)

Italia (4-3-3): Daffara; Lulli (dal 10’st Kouadio), Comuzzo, Chiarodia (dal 10’st Mane), Bartesaghi; Lipani, Faticanti (dal 10’st Amatucci), Dagasso (dal 33’st D’Uffizi); Cherubini (dal 10’st Fini), Camarda (dal 17’st Ekhator), Inacio (dal 10’st Cacciamani). A disp.: Palmisani, Mascardi, Berti, Mannini, Moruzzi, Zeroli, Pessina. All. Baldini

Belgio (4-4-2): Piekelak; Sagrado, Noubi (dal 37’st Monamay), Lapage, Burlet (dal 37’st Tytens); Nonge (dal 26’st Fofana), Mbangula (dal 26’st Duranville), De Vlieger, Delorge; Vermant (dal 26’st Bassette), Mirisola (dal 17’st Lokesa). A disp.: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Van De Perre. All. Swerts

Reti: 25’pt Cherubini (I), 27’pt Mirisola (B); 6’st Mirisola (B), 42’st rig. Ekhator (I)

Arbitro: Joao Gonçalves (Portogallo); Assistenti: Nelson Pereira (Portogallo) e Miguel Martins (Portogallo); Quarto ufficiale: Simone Galipò (Italia)

Note: ammoniti Lipani (I), Bartesaghi (I), Noubi (B), Bassette (B), Ekhator (I), Van De Perre (B); 4.200 spettatori".