Rossoneri in nazionale, oggi il secondo impegno di Ramos col Portogallo
MilanNews.it
Oggi in campo Gonçalo Ramos con il Portogallo, per l'ultimo impegno di un giocatore rossonero in questa sosta per le nazionali.
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Galles-Portogallo, martedì 17 novembre ore 20.45, Cardiff - UEFA Nations League
Ieri la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Frosinone, squadra sorpresa di questa Serie A. Nel corso di questa settimana torneranno man mano i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive selezioni. Da monitorare le condizioni di Pavlovic e quelle di Maignan.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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