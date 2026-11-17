MN Sala crede in Pulisic: "Lo vedo bene fisicamente ma soprattutto di testa"

Un breve estratto delle considerazioni, pensieri e commenti del giornalista di DAZN Federico Sala in esclusiva per la redazione di MilaNews.it

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim e dei suoi cavalli di battaglia come Gila, Modric e Pulisic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sul momento dell'esterno americano rossonero. Pulisic infatti, è reduce dalla doppietta con gli Stati Uniti e dal gol di Genova con la maglia del Milan. Un momento sicuramente positivo se prendiamo in considerazioni la brutta seconda parte di stagione vissuta con Allegri l'anno scorso:

E' TORNATO PULISIC

"Pulisic secondo me, e l'ho visto da vicino a Genova, è tornato quel giocatore del 2025. Non nella seconda parte, ma quello di inizio anno con Allegri e di fine stagione con Conceiçao. E' un giocatore dominante, il più importante della squadra insieme a Rabiot. Chris è capace di essere spesso decisivo nelle partite decisive. Lo vedo bene anche fisicamente, prima non lo era ma anche di testa. E' in fiducia e il sistema di gioco di Amorim lo aiuta, si trova il suo spazio e va a lavorare con e senza palla. Sono convinto potrà fare davvero una grandissima stagione".