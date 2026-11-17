Il PSV aveva promesso la titolarità a Cisse. Ma Moncada spiega: "Appena ha sentito parlare del Milan aveva già fatto la sua scelta"

L'ex dt del Milan Geoffrey Moncada ha rilasciato alcune parole su Alphadjo Cisse e sul suo arrivo in rossonero

Intervenuto al canale “Calcio e Pepe” su YouTube, l'ex dt rossonero Geoffrey Moncada ha parlato così della scelta di portare Alphadjo Cisse al Milan lo scorso gennaio:

Le prime partite visionate del giovane Cisse: “Avevamo uno scout che lavorava nei dintorni di Verona e ci aveva subito segnalato questo ragazzo, Alphadjo Cisse, che giocava nell'Under 17 e poi nella Primavera, nell'Under 20. Così siamo andati a vederlo ed era molto interessante, perché è un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano. Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione".

Sulla possibilità di portarlo subito al Milan: “Due o tre anni fa abbiamo avviato il progetto Milan Futuro. La nostra idea era quella di prenderlo per quella squadra un anno prima, ma non siamo riusciti a trovare un accordo con l'Hellas Verona. Volevano tenerlo e hanno deciso di mandarlo in prestito in Serie B, al Catanzaro Ovviamente lo abbiamo seguito molto attentamente anche lì, in Serie B, e lì è letteralmente esploso nei primi sei mesi. Ci siamo detti che aveva superato talmente bene il salto dalla Primavera e dalla panchina del Verona alla Serie B che a quel punto bisognava muoversi".

Come avete convinto il giocatore a scegliere il Milan invece del PSV? Gli avete promesso qualcosa di specifico? "Innanzitutto, noi non promettiamo niente. Penso che un club come il PSV Eindhoven possa dire a un giocatore: "Vieni qui e sarai titolare". Noi non potevamo dirglielo. La fortuna che abbiamo avuto è che, prima di tutto, ci chiamiamo AC Milan. E ti posso assicurare che questo rende le cose abbastanza facili. E soprattutto lui è italiano. Quindi, per un giocatore italiano, arrivare al Milan rappresenta una consacrazione. Per quanto il PSV Eindhoven possa promettergli di giocare titolare tutte le partite, resta comunque il PSV, nei Paesi Bassi. Non è l'AC Milan. Non ha lo stesso peso per la famiglia, per il giocatore e anche per il suo agente. Bisogna considerare tutte le persone che circondano il giocatore, è importante. E nel suo caso ho visto immediatamente che, appena ha sentito parlare del Milan, aveva già fatto la sua scelta. È stato positivo. Ho visto un ragazzo molto determinato. Sapeva già quello che voleva".