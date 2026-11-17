Gila racconta come gli episodi negativi della sua vita lo hanno migliorato in campo

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

In campo, sembri un calciatore molto sicuro, molto fiducioso in te stesso...

"Sono una persona che ha sempre dato molto l'impressione di avere grande fiducia in se stessa. Insomma, anch'io ero convinto di avere molta fiducia in me stesso, ma in realtà nei momenti difficili quella fiducia veniva meno, perché bastava un momento negativo e iniziavo a dubitare di me stesso. Credo che quella fiducia si costruisca attraverso un percorso psicologico e sentendosi sicuri nel proprio lavoro. Sono cose che vanno di pari passo. Insomma, è anche merito tuo, non solo dello psicologo - Le due cose sono andate di pari passo. Quando ho cominciato a intraprendere questo percorso, anche nel campo le cose hanno iniziato ad andare molto bene. Così ho acquisito una sicurezza in entrambi gli ambiti, che oggi mi permette di essere una persona che, secondo me, ha davvero molta fiducia in se stessa, perché ora la sento veramente. È una cosa su cui ho riflettuto molto. Il fatto di avere fiducia in te stesso non per quello che dicono gli altri o per il valore che ti attribuiscono, ma per quello che riconosci in te stesso. È proprio lì che ho trovato il mio equilibrio, la mia serenità e la fiducia in me stesso".